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Utair открывает новые рейсы на курорты из ХМАО

Авиакомпания Utair открывает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды с 1 июня. Об этом сообщили в правительстве ХМАО.

Utair открывает новые рейсы на курорты из ХМАО
© Ura.Ru

«Для жителей и гостей Ханты-Мансийска открылись новые авиа направления. Рейсы Ханты-Мансийск — Горно-Алтайск и Ханты-Мансийск — Минеральные Воды запускаются с 1 июня по 30 сентября. Их будет выполнять авиакомпания „Ютэйр“ на лайнерах ATR-72 и В-737. Продажи авиабилетов стартуют 1 апреля», — говорится в telegram-канале властей «Югра официально»

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО могут улететь на Мальдивы за 20 тысяч рублей. В марте продают самые дешевые авиабилеты на острова с пересадкой в Москве.

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