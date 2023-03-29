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41 минуту назад

Раскрыт новый способ сэкономить на перелетах в Азию

Lenta.ru

Авиакомпания Qatar Airways увеличит частоту рейсов из России, что позволит туристам сэкономить на перелетах в популярные азиатские страны со стыковкой в Катаре. Новый способ сэкономить на перелетах Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Раскрыт новый способ сэкономить на перелетах в Азию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что с 1 июня перевозчик будет летать из Москвы в Доху до 12 раз в неделю. Расширение перевозки приведет к сокращению времени пересадок в Катаре, а также повлияет на стоимость авиабилетов.

Представитель Qatar Airways отметила, что чаще всего россияне летают со стыковкой в Дохе в Таиланд, Индонезию и на Мальдивы. «С добавлением новых рейсов летать туда из Москвы станет проще и дешевле», — пояснила она.

В АТОР посчитали, что с появлением новых рейсов перелет из Москвы на Пхукет в обе стороны станет почти на 35 тысяч рублей дешевле. «За перелет в апреле из Москвы на Пхукет со стыковкой в Катаре Qatar Airways просит 108,3 тысячи рублей на человека в обе стороны. В июне тарифы снижаются до 73,5 тысячи рублей на человека в обе стороны», — отмечается в источнике.

При этом по маршруту Москва — Доха — Бали можно будет сэкономить около 24 тысяч рублей, заплатив за билет 86,3 тысячи, а перелет на Мальдивы в июне обойдется в 74,7 тысячи рублей, что на 25 тысяч дешевле, чем в апреле.

Ранее в марте турагенты подсказали российским путешественникам эффективный способ сэкономить на летнем отпуске — купить путевки со скидками до 50 процентов россиянам предлагается по акции раннего бронирования. По данным экспертов, выгоднее всего туры можно приобрести за шесть-семь месяцев до предполагаемого отпуска.

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