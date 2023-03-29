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1 час назад

Раскрыты причины ненависти индонезийцев к россиянам

РИА "ФедералПресс"

У россиян все чаще возникает вопрос, почему жители Индонезии стали ненавидеть российских туристов, а власти готовы перестать выдавать им визы. Своим мнением об этом поделилась в личном блоге на платформе «Дзен» путешественница Марина Ершова.

Раскрыты причины ненависти индонезийцев к россиянам
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На Бали также живут мусульмане, которые абсолютно не хотят лицезреть голых баб. У них вообще женское тело это табу, которое должно быть хорошенько прикрыто под паранджой. Поэтому, друзья, нужно уважать их взгляды», – отметила блогерша.

Речь идет о ситуациях, когда россияне свободно гуляют по острову с голым торсом, не пытаясь прикрывать тело даже в общественных местах или магазинах. Местные жители это не приветствуют, потому что сами надевают кофты с длинными рукавами и штаны даже в жару.

Кроме того, на Бали россияне водят автомобили без прав или в нетрезвом виде. Из-за этого туристы часто попадают в аварии и создают проблемы во время движения на дорогах. Местные жители жалуются, что русские могут вести себя агрессивно из-за алкогольного опьянения и кричать на других водителей после ДТП.

Ранее посольство России в Индонезии попросило российских туристов соблюдать законы и обычаи страны пребывания, чтобы избежать депортации.

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