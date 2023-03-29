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1 час назад

Назван самый популярный месяц у россиян для бронирования туров

runews24.ru

Чаще всего россияне планируют отправиться на побережье Сочи и в Калининградскую область.

Назван самый популярный месяц у россиян для бронирования туров
Фото: runews24.rurunews24.ru

Активнее всего российские туристы бронируют летние туры на июнь, пишет АГН «Москва» со ссылкой на представителей компании Level.Travel.

Сообщается, что наиболее популярными среди россиян стали летние путешествия внутри страны. Так, чаще всего российские туристы планируют отправиться на побережье Сочи, в Калининградскую область, а также в Петербург и Дагестан.

На сегодняшний день основной объем продаж туров приходится на июнь и составляет 57%.

Отмечается высокий спрос на отдых в Краснодарском крае (более 70%). Среди городских форматов путешествия наиболее востребованными стали поездки в Петербург и Калининград.

Средняя стоимость отдыха на российских курортах составляет порядка 80 тысяч рублей, а средняя продолжительность путешествия - пять-шесть дней.

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