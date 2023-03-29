Власти Китая будут способствовать развитию онлайн-туризма

Китай усилит управление рынком онлайн-туризма, чтобы способствовать его качественному развитию, согласно новому руководству, опубликованному Министерством культуры и туризма.

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Власти предпримут усилия по улучшению защиты конфиденциальной личной информации туристов и недопущению действий, ущемляющих права и интересы путешественников, таких как, например, ценовая дискриминация с использованием больших данных и ложная реклама, говорится в руководстве.

Новая инструкция призывает к полной реализации политики по снижению налогов и сборов в туристическом секторе. Кроме того, в ней подчеркивается необходимость увеличить эффективное предложение кредитов финансовыми учреждениями для коммерческих организаций, занимающихся онлайн-туризмом.