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1 час назад

Власти Китая будут способствовать развитию онлайн-туризма

ТВ БРИКС

Китай усилит управление рынком онлайн-туризма, чтобы способствовать его качественному развитию, согласно новому руководству, опубликованному Министерством культуры и туризма.

Власти Китая будут способствовать развитию онлайн-туризма
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

Власти предпримут усилия по улучшению защиты конфиденциальной личной информации туристов и недопущению действий, ущемляющих права и интересы путешественников, таких как, например, ценовая дискриминация с использованием больших данных и ложная реклама, говорится в руководстве.

Новая инструкция призывает к полной реализации политики по снижению налогов и сборов в туристическом секторе. Кроме того, в ней подчеркивается необходимость увеличить эффективное предложение кредитов финансовыми учреждениями для коммерческих организаций, занимающихся онлайн-туризмом.

В документе также отмечается, что Китай усилит инспекцию рынка онлайн-туризма и надзор за ним. Об этом пишет «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

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