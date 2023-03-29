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Отели Крыма снизили цены на майские праздники

Крымские отели снизили стоимость размещения на предстоящие майские праздники. Так, отдых на полуострове обойдется туристам на 20-25% дешевле по сравнению с Краснодарским краем. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отели Крыма снизили цены на майские праздники
© runews24.ru

Отмечается, что снижение стоимости связано с тем, что отели и гостиницы Крыма не стали повышать цены на проживание ни летом 2022 года, ни в текущем году.

По прогнозам туроператоров, в этом году на майских праздниках на полуострове будет примерно такой же турпоток, как и в прошлом году. Преимуществом Крыма станут достаточно невысокие цены.

Эксперты также ожидают, что волна распродаж и спецпредложений для отдыха на курортах Крыма в период майских праздников начнется уже в ближайшее время.

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