Турсбор не планируется вводить в Нижнем Новгороде

Туристический сбор не будут вводить в Нижнем Новгороде. Об этом ИА «В городе N» сообщили в городском департаменте туризма и внешних связей.

Фото: В городе N В городе N

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект, инициаторы которого предлагали взимать плату за каждые сутки проживания со всех совершеннолетних туристов в регионах России. Однако этот проект закона был снят с рассмотрения.

Ввести туристический сбор планировалось с 1 января этого года. Он должен был прийти на смену эксперименту по курортному сбору. В итоге последний продлили, а туристический так и не ввели.

Сейчас курортный сбор действует в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус». Нижегородская область не входит в число пилотных субъектов, а значит полномочий по введению такого сбора у нее нет.