В Якутии запускают уникальный авиатур на «Ленские столбы»

В апреле туристов из Якутска до национального природного парка Ленские столбы доставят самолеты компании Полярные авиалинии. Организаторы рассказали, как часто будут осуществляться рейсы и во сколько обойдется путешествие.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

По информации агентства развития туризма республики, первые полеты состоится 1 и 8 апреля.

Самолет Ан-3 будет летать из аэропорта Якутска с посадкой в районе местности Батамай.

Туристы смогут купить билеты как самостоятельно на сайте «Полярных авиалиний», так и в составе тура. Цена за перелет туда и обратно составит 10 тысяч рублей.

Как сообщает туроператор YakutiaTripp, стоимость организованного тура составляет 18 тысяч рублей. Туда входит перелет по маршруту Якутск — Батамай — Якутск, трансфер из Батамая до «Ленских столбов» и обратно, входной билет в парк, восхождение на скалы, фотографирование, услуги гида, а также горячее питание.

Пока неизвестно, станут ли полеты регулярными, в тестовом режиме самолеты будут летать по выходным. Дальнейшие решения будут зависеть от спроса.