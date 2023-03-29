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1 час назад

В Якутии запускают уникальный авиатур на «Ленские столбы»

РИА "ФедералПресс"

В апреле туристов из Якутска до национального природного парка Ленские столбы доставят самолеты компании Полярные авиалинии. Организаторы рассказали, как часто будут осуществляться рейсы и во сколько обойдется путешествие.

В Якутии запускают уникальный авиатур на «Ленские столбы»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

По информации агентства развития туризма республики, первые полеты состоится 1 и 8 апреля.

Самолет Ан-3 будет летать из аэропорта Якутска с посадкой в районе местности Батамай.

Туристы смогут купить билеты как самостоятельно на сайте «Полярных авиалиний», так и в составе тура. Цена за перелет туда и обратно составит 10 тысяч рублей.

Как сообщает туроператор YakutiaTripp, стоимость организованного тура составляет 18 тысяч рублей. Туда входит перелет по маршруту Якутск — Батамай — Якутск, трансфер из Батамая до «Ленских столбов» и обратно, входной билет в парк, восхождение на скалы, фотографирование, услуги гида, а также горячее питание.

Пока неизвестно, станут ли полеты регулярными, в тестовом режиме самолеты будут летать по выходным. Дальнейшие решения будут зависеть от спроса.

Ранее авиакомпания «Полярные авиалинии» проводила соцопрос о полетах на самолете Ан-2/3 с посадкой в поселке Батамай за 10 тысяч рублей за человека. Детям при этом планировалась скидка 50%. Часть ответивших поддержала идею, однако некоторых смутила цена перелета. Так, поступили предложения включить в стоимость бонусы в виде питания и трансфера, либо установить такую сумму за двоих.

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