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1 час назад

Жители Приморья смогут летать прямым рейсом на тропический остров Хайнань

РИА "ФедералПресс"

Авиакомпания «ИрАэро» начнет совершать прямые перелеты из Благовещенска и Владивостока в китайский город Санья на тропическом острове Хайнань. Соответствующее разрешение выдала Росавиация.

Жители Приморья смогут летать прямым рейсом на Хайнань
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Допуски к новым международным маршрутам получили несколько российских авиакомпаний. Перелеты в том числе будут осуществляться из аэропортов дальневосточных городов.

Так, иркутской авиакомпании «ИрАэро» выдано разрешение на полеты из Благовещенска и Владивостока в города Санья и Харбин. Также может вырасти число рейсов из Владивостока в Сеул – авиакомпании «Россия» разрешено летать по данному маршруту до семи раз в неделю.

Кроме того, авиакомпания Red Wings получила допуск к полетам из Хабаровска в Манчжурию пять раз в неделю. Отмечается, что перевозчики начнут выполнять полеты в зависимости от спроса и предложения.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье запустили регулярные авиарейсы в Китай.

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