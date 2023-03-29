Жители Приморья смогут летать прямым рейсом на Хайнань

Авиакомпания «ИрАэро» начнет совершать прямые перелеты из Благовещенска и Владивостока в китайский город Санья на тропическом острове Хайнань. Соответствующее разрешение выдала Росавиация.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Допуски к новым международным маршрутам получили несколько российских авиакомпаний. Перелеты в том числе будут осуществляться из аэропортов дальневосточных городов.

Так, иркутской авиакомпании «ИрАэро» выдано разрешение на полеты из Благовещенска и Владивостока в города Санья и Харбин. Также может вырасти число рейсов из Владивостока в Сеул – авиакомпании «Россия» разрешено летать по данному маршруту до семи раз в неделю.

Кроме того, авиакомпания Red Wings получила допуск к полетам из Хабаровска в Манчжурию пять раз в неделю. Отмечается, что перевозчики начнут выполнять полеты в зависимости от спроса и предложения.