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1 час назад

Визовые требования для родственников граждан России изменили

Парламентская газета

На близких родственников россиян, которые захотят оформить визу для въезда в Российскую Федерацию, не будет распространяться ограничение, по которому иностранец может получить визу только в той стране, гражданином которой он является, или той, где он имеет право находиться больше 90 дней. Такое постановление Правительства от 18 марта 2023 года №421 вступает в силу 29 марта.

Визовые требования для родственников граждан России изменили
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Сейчас, если иностранец находится в другой стране — не той, гражданином которой он является, — российскую визу он может получить, если у него есть разрешение на непрерывное пребывание в этой стране больше чем на 90 дней. Например, это может быть ситуация, когда гражданин Китая живет в Индии на основании временного вида на жительство, которое выдается на один год.

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Из этого правила есть некоторые исключения. Российскую визу могут дать иностранцам, живущим не в своей стране, по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ, если они хотят приехать для участия в международных и внутригосударственных официальных, экономических, общественно-политических, научных, культурных, спортивных и религиозных мероприятиях, для экстренного лечения или из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника, живущего в России. Также это возможно по решению МИДа на основе международного принципа взаимности.

Новое постановление добавляет еще одно исключение. Обыкновенную частную визу будут выдавать без соблюдения общего условия иностранным гражданам, у которых есть близкие родственники — граждане России.

Близкими родственниками считаются супруг или супруга, родители или усыновители, дети (в том числе усыновленные) и их супруги, братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Кроме того, меняют правила заполнения визового бланка, если обыкновенную туристическую визу выдают на основании подтверждения о бронировании места в гостинице. Так, если человек планирует остановиться по очереди в нескольких гостиницах, будут указывать номер подтверждения о бронировании и регистрационный номер свидетельства только гостиницы, в которую турист планирует заселиться первой.

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