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2 часа назад

В ямальском городе откроется глэмпинг

УралПолит.Ruиещё 1

В Губкинском в следующем году откроется глэмпинг «Северное сияние». Об этом сообщается в Telegram-канале мэра города Андрея Гаранина.

В ямальском городе откроется глэмпинг
Фото: УралПолит.RuУралПолит.Ru

«Продолжаем развивать внутренний туризм в нашем городе, чтобы у жителей всегда была возможность качественно и интересно отдохнуть», — подчеркнул глава Губкинского.

Местный бизнесмен Шахбоз Уктамов, являющийся полуфиналистом Всероссийской премии «Бизнес-Успех», создаст в городе глэмпинг под названием «Северное Сияние».

Отмечается, что на берегу реки Пяку-Пур будут находиться дома для отдыха, бани, мангальные зоны и ресторанный комплекс.

Реализовать идею планируют в следующем году.

Новости путешествий,Андрей Гаранин,
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