В ямальском городе откроется глэмпинг

В Губкинском в следующем году откроется глэмпинг «Северное сияние». Об этом сообщается в Telegram-канале мэра города Андрея Гаранина.
«Продолжаем развивать внутренний туризм в нашем городе, чтобы у жителей всегда была возможность качественно и интересно отдохнуть», — подчеркнул глава Губкинского.
Местный бизнесмен Шахбоз Уктамов, являющийся полуфиналистом Всероссийской премии «Бизнес-Успех», создаст в городе глэмпинг под названием «Северное Сияние».
Отмечается, что на берегу реки Пяку-Пур будут находиться дома для отдыха, бани, мангальные зоны и ресторанный комплекс.
Реализовать идею планируют в следующем году.