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1 час назад

В провинции Пхукет проверяют качество воды в море близ популярных курортов

TourDom

В Таиланде снова сообщают о непонятных пятнах в море рядом с популярными у туристов пляжами. На этот раз вопросы у экспертов вызвало качество воды близ островов провинции Пхукет, сообщают тайские СМИ.

На Пхукет проверяют качество воды в море близ популярных курортов
Фото: TourdomTourdom

В частности, специалисты Департамента морских и прибрежных ресурсов решили проверить акваторию курортного острова Рача-Ай, куда туристы часто прибывают с экскурсиями. Поводом для инспекции стали жалобы местного природоохранного объединения, которое сообщило о появившихся здесь похожих на нефтяные пятнах в море.

Пока результаты анализа проб воды неизвестны. Сами эксперты департамента сомневаются, что дело в разлитом топливе. Основные версии сейчас – активное размножение планктона и увеличение продуктов жизнедеятельности морских животных. При этом цветение воды мог вызвать слив нечистот людьми.

Между тем похожая ситуация нередко складывается и на пляже Патонг на Пхукете. Время от времени отдыхающие жалуются на водоросли рядом с берегом. Специалисты считают, что и здесь дело в органических отходах, попадающих в море со всего курорта. Причем местные власти не раз призывали бизнес установить очистные сооружения на трубах и даже грозили штрафами. Однако ситуация пока не меняется.

Отметим, ранее туристы острова Самуи также сообщали о странном запахе на пляже Маенам и маслянистых пятнах в море. Отдыхающие уверяли, что загрязнение похоже на нефть, но позднее власти провинции сослались на активное цветение воды из-за планктона.

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