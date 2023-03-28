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1 час назад

Пассажирка-инвалид поссорилась со стюардессой из-за «опасной вещи» на борту

Lenta.ru

Пассажирка-инвалид поссорилась со стюардессой из-за коляски, которую сотрудница авиакомпании назвала «опасной вещью» и отказалась брать на борт. Об этом сообщает The Mirror.

Пассажирка-инвалид поссорилась со стюардессой из-за «опасной вещи»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что Мааян Зив активно занимается защитой прав инвалидов и часто путешествует с собственной коляской. Однако на рейсе Air Canada одна из членов экипажа заявила, что средство передвижения не должно находиться на борту. Сотрудница предложила отправить коляску в багажный отдел, но Зив побоялась, что вещь может там сломаться.

«Она сказала мне, что не собирается ссориться из-за этого, и, когда я упомянула, что в прошлом у меня ломались инвалидные коляски, стюардесса ответила: "Ну если она сломается, мы просто заплатим за нее". Спасибо, Air Canada, теперь все отлично», — отметила пассажирка в соцсетях.

При этом Зив обратила внимание, что места для хранения в салоне были полностью заняты вещами стюардесс, поэтому для коляски не оставалось места. Однако, согласно законодательству США, инвалиды имеют право провозить средство передвижения на борту самолета, заключила туристка.

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