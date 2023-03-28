Пассажирка-инвалид поссорилась со стюардессой из-за «опасной вещи»

«Она сказала мне, что не собирается ссориться из-за этого, и, когда я упомянула, что в прошлом у меня ломались инвалидные коляски, стюардесса ответила: "Ну если она сломается, мы просто заплатим за нее". Спасибо, Air Canada, теперь все отлично», — отметила пассажирка в соцсетях.