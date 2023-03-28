Десятилетние загранпаспорта выдают в марте по декабрьским анкетам

Заявления на оформление 10-летних биометрических паспортов по-прежнему не принимают. Редакция TourDom.ru выяснила, как получают документы те люди, кто подавал заявления ещё до паузы, связанной с нехваткой чипов. Как оказалось, процесс идет не без проблем и странностей.

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Региональные управления МВД пытаются разгрести те заявки, которые зависли у них зимой после вынужденной приостановки. И судя по комментариям подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», этот процесс идет с переменным успехом: «В Москве не можем получить. Заявление оформляли 4 января, фоткались 13-го. И ничего нет до сих пор». В Пермском крае выдают документы еще по декабрьским анкетам: «Только в прошлую пятницу забрали», – сообщают туристы.

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Что интересно: некоторые люди получают на руки документы, пользоваться которыми смогут на пару месяцев меньше положенных 10 лет. Несмотря на то что чипов не было, даты в документах проставили заблаговременно. В итоге проигравшими во всех отношениях оказались туристы: «Подавались в Вологде 10 января – получили 20 марта. Паспорт выдали с датой действия с 19 января».

Есть и другие неприятные моменты – некоторые о готовности своих документов узнают непосредственно во время визита в МФЦ. «Забрал паспорт в понедельник. Сколько он был здесь, неизвестно – Госуслуги подло молчали, там до сих пор статус "оформление”».

Ждать так долго готовы далеко не все – у кого-то уже на носу отпуск. Приходится соглашаться на пятилетние и платить ещё одну пошлину – теперь уже за изготовление обычного заграна: «Знакомая устала надеяться с начала января. Ей предложили сделать за один день пятилетний. Получила, тут же купила билеты и на следующий день улетела в Египет». Людям только остаётся надеяться, что этот документ в итоге не станет одноразовым и в дальнейшем пригодятся оба паспорта – закон позволяет одновременно иметь биометрический и обычный паспорт.