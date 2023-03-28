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1 час назад

Международный аэропорт «Андижан» в Узбекистане закроют на реконструкцию

Мир24иещё 1

Международный аэропорт «Андижан», расположенный в Узбекистане, с 1 апреля закроют на реконструкцию, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

Международный аэропорт «Андижан» в Узбекистане закроют на реконструкцию
Фото: Мир24Мир24

Реконструкция, предположительно, продлится до конца года и предусматривает модернизацию искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, стоянок воздушных судов, установку нового светосигнального оборудования, метео- и радионавигационных систем посадки.

Аэропорт «Андижан» работает с 1954 года. В советское время тут обслуживали гражданские и военные самолеты, а с 1992 года он стал полностью гражданским. В 2015 году он получил статус международного. Сейчас отсюда летают самолеты в Самарканд, Ташкент и Москву.

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