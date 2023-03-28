Международный аэропорт «Андижан» в Узбекистане закроют на реконструкцию

Аэропорт «Андижан» работает с 1954 года. В советское время тут обслуживали гражданские и военные самолеты, а с 1992 года он стал полностью гражданским. В 2015 году он получил статус международного. Сейчас отсюда летают самолеты в Самарканд, Ташкент и Москву.