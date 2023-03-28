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1 час назад

Раскрыты способы избежать отравлений и кишечных инфекций в путешествиях

Катерина Саломе

Впечатления от отдыха могут быть сильно испорчены внезапным отравлением или кишечной инфекцией. О том, как их избежать, в беседе с «Известиями» рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

Оба заболевания, по словам эксперта, проявляются в виде рвоты, тошноты и диареи. Если говорить отдельно об инфекциях, то существует множество путей их передачи, уточнила медик. Они могут передаваться через грязные руки и загрязненные предметы, при употреблении продуктов и жидкостей, зараженных вирусами, и в случае заглатывания воды во время купания в водоеме или бассейне.

Чтобы избежать инфицирования специалист советует, прежде всего, питаться в отеле или покупать продукты в проверенных магазинах, а дегустацию местных блюд свести к минимуму. Вода, по словам медика, должна быть исключительно бутилированной.

Каждый пятый турист выбирает отдых по системе "все включено"

Также эксперт напомнила о важности мытья рук перед едой. Фрукты и овощи она советует не только мыть, но и обдавать кипятком перед употреблением.

«Если вы страдаете хроническим гастритом или панкреатитом, то необходимо даже в отпуске придерживаться специальной диеты. Обычно в отелях устраивают шведский стол, поэтому лучше выбрать такие блюда, которые соответствуют вашему рациону», — резюмировала гастроэнтеролог.

Ранее мы писали о том, что туристка пожаловалась на клопов в пятизвездочном отеле Турции.

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