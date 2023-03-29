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3 часа назад

Сахалин вошел в десятку самых популярных турмаршрутов в России

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Турмаршрут «Здесь начинается день» является единственным маршрутом на Дальнем Востоке, который попал топ-10.

Сахалин вошел в десятку самых популярных турмаршрутов в России
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сахалин вошел в топ-10 самых популярных туристических маршрутов среди жителей России. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что турмаршрут «Здесь начинается день» является единственным маршрутом на Дальнем Востоке, который попал в первую десятку рейтинга.

Экскурсионная программа рассчитана на пять дней и четыре ночи. В рамках турмаршрута путешественники смогут посетить Бухту Тихую, мыс Птичий (Великан), "место силы" "Весточка", областной краеведческий музей, а также отправиться на экскурсию по Южно-Сахалинску.

Стоимость тура варьируется от 21 до 51,8 тысячи рублей в зависимости от выбора гостиницы для размещения.

Напомним, что среди наиболее востребованных туристических программ оказались маршруты «Государева дорога», «В Сибирь по своей воле», «Здравствуй, Алтай» и рядь других.

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