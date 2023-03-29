Сахалин вошел в десятку самых популярных турмаршрутов в России

Турмаршрут «Здесь начинается день» является единственным маршрутом на Дальнем Востоке, который попал топ-10.
Сахалин вошел в топ-10 самых популярных туристических маршрутов среди жителей России. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что турмаршрут «Здесь начинается день» является единственным маршрутом на Дальнем Востоке, который попал в первую десятку рейтинга.
Экскурсионная программа рассчитана на пять дней и четыре ночи. В рамках турмаршрута путешественники смогут посетить Бухту Тихую, мыс Птичий (Великан), "место силы" "Весточка", областной краеведческий музей, а также отправиться на экскурсию по Южно-Сахалинску.
Стоимость тура варьируется от 21 до 51,8 тысячи рублей в зависимости от выбора гостиницы для размещения.
Напомним, что среди наиболее востребованных туристических программ оказались маршруты «Государева дорога», «В Сибирь по своей воле», «Здравствуй, Алтай» и рядь других.