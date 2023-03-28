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2 часа назад

В будущем могут появиться паспорта сердцебиения для полетов

Мира Маркина

К 2070 году могут стать нормой "умные" сиденья и появиться паспорта сердцебиения. Об этом пишет в отчете авиакомпания easyJet 2070 Future Travel Report.

В будущем могут появиться паспорта сердцебиения для полетов
Фото: PxherePxhere

Эксперты считают, что через полвека сфера путешествий ощутимо изменится. Например, сенсорные "умные" сиденья будут в каждом самолете, полностью подстраиваясь под рост, вес и температуру тела конкретного пассажира. Развлекательный контент будут выводить не на традиционные экраны, а перед глазами путешественников при помощи оптоэлектронных устройств.

Согласно отчету, проверять паспорт перед полетом будут за несколько секунд, потому что на смену бумажным документам придут "биометрические паспорта сердцебиения". Появятся также сердечные подписи, которые будут действовать по аналогии с отпечатками пальцев.

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Ученые прогнозируют, что под землей возведут отели, снабжая их электроэнергией с помощью шагов постояльцев. По мнению авторов отчета, путешествовать будет можно без чемоданов, потому что в месте назначения появится возможность распечатать перерабатываемую одежду на 3D-принтере.

Ранее "Рамблер" объяснял, почему самолеты стали летать ниже.

Новости путешествий,Easyjet,
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