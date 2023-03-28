Огромная лавина, окутанная снежным облаком, сошла с вершины горы. Вместо того, чтобы убегать, туристы стали снимать эффектное зрелище на телефоны. В результате их накрыло потоком ветра. К счастью, никто не пострадал.

В начале февраля 26-летний турист, погребенный под лавиной, смог высвободить руку и позвать на помощь спасателей. Мужчина катался на горных лыжах, когда на него обрушилась лавина. Когда он не вернулся вовремя, его близкие позвонили спасателям. Прибывшие на место специалисты проверили пешеходный маршрут, по которому он двигался. Каким-то невероятным образом, используя лишь прожектор винтокрылой машины, спасатели смогли увидеть машущую им в сугробе руку человека, почти полностью погребенного под лавиной. Мужчину вытащили и эвакуировали в безопасное место.