Среди самых популярных туристических маршрутов "Государева дорога" (Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), "Истории и тайны Средневекового Выборга", "В Сибирь по своей воле". Их список опубликовала Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Вслед за перечисленными программами в России востребованы "Романовы в Сибири", "Вся Карелия", "К нам прилетают даже метеориты", "Здравствуй, Алтай", "Здесь начинается день" (Сахалин) и "Архангельск: здесь начинается Арктика".

Всего в России сейчас 35 действующих внутренних туристических маршрутов. Они пролегают через разные регионы страны. В них включены самые интересные с точки зрения истории и зрелищности достопримечательности.

Рейтинг туристических маршрутов составили на основе информации о количестве продаж.