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Туроператоры перечислили самые востребованные национальные маршруты у россиян

Среди самых популярных туристических маршрутов "Государева дорога" (Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), "Истории и тайны Средневекового Выборга", "В Сибирь по своей воле". Их список опубликовала Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Вслед за перечисленными программами в России востребованы "Романовы в Сибири", "Вся Карелия", "К нам прилетают даже метеориты", "Здравствуй, Алтай", "Здесь начинается день" (Сахалин) и "Архангельск: здесь начинается Арктика".

Всего в России сейчас 35 действующих внутренних туристических маршрутов. Они пролегают через разные регионы страны. В них включены самые интересные с точки зрения истории и зрелищности достопримечательности.

Стало известно, сколько для россиян будет стоить отдых в майские каникулы

Рейтинг туристических маршрутов составили на основе информации о количестве продаж.

Ранее "Рамблер" писал о самом дешевом направлении из Москвы на майские праздники.

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