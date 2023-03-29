Эксперт раскритиковал идею "снять звезды" с российских отелей

«Как ни крути, а мы все-таки себя позиционируем частью мирового туристского сообщества. И эта система, она понятна для большинства иностранных граждан, и в том числе понятна для российских граждан звездность эта. Поэтому менять ради того, чтобы менять, особенно сегодня - это совсем не наш вариант. На все на это требуются деньги, время, люди и т.д. И самое главное на сегодняшний день - это развивать те стандарты и преемственность тех стандартов, которые у нас уже заложены сегодня в принципах классификации отелей, тех технических требований, которые есть. Вот это должно стать точкой приложения сил. То есть соответствие тому, что написано, и тому, что мы видим».