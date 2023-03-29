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1 час назад

Эксперт раскритиковал идею "снять звёзды" с российских отелей

Авторадиоиещё 2

В Госдуме предложили снять с отелей звёзды. Вместо них хотят использовать российское обозначение качества и комфорта. С инициативой выступила первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. В свою очередь с этим мнением не согласен вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко. Об этом он рассказал «Авторадио». По его словам, менять звёздность на что-то еще нецелесообразно:

Эксперт раскритиковал идею "снять звезды" с российских отелей
Фото: АвторадиоАвторадио

«Как ни крути, а мы все-таки себя позиционируем частью мирового туристского сообщества. И эта система, она понятна для большинства иностранных граждан, и в том числе понятна для российских граждан звездность эта. Поэтому менять ради того, чтобы менять, особенно сегодня - это совсем не наш вариант. На все на это требуются деньги, время, люди и т.д. И самое главное на сегодняшний день - это развивать те стандарты и преемственность тех стандартов, которые у нас уже заложены сегодня в принципах классификации отелей, тех технических требований, которые есть. Вот это должно стать точкой приложения сил. То есть соответствие тому, что написано, и тому, что мы видим».

Напомню, что в России действует пятизвёздочная шкала оценки гостиниц, разработанная Всемирной туристической организацией в 1989-ом году. Но этот документ носит рекомендательный характер, и во многих странах приняты свои критерии. Да и звёзды используют не везде. В Англии, например, вместо них короны, в США — классы.

Новости путешествий,Все включено,Александр Осауленко,Надежда Школкина,Российский союз туриндустрии,Госдума,
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