В Абхазии сдвинулся срок открытия туристического сезона

В Абхазии туристический сезон начнется на месяц раньше — в мае. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Интурист".

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"Абхазия входит в пятерку самых популярных массовых выездных направлений. По итогам раннего бронирования, которое закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем годом ранее", — рассказал представитель туроператора.

По его словам, в майские праздники и летом на курорте республики свободных мест не останется. В межсезонье средние показатели загрузки популярных отелей Абхазии составили не менее 60—75%.

"Спрос на отдых в республике в летний период превысит предложение", — добавили в компании.

Эксперт отметил, что в Абхазии многие гостиницы предпочитают следовать сдержанной ценовой политике. По его словам, это дополнительно привлекает туристов.