Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
32 минуты назад

В Абхазии сдвинулся срок открытия туристического сезона

Реальное времяиещё 2

В Абхазии туристический сезон начнется на месяц раньше — в мае. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Интурист".

В Абхазии сдвинулся срок открытия туристического сезона
Фото: Реальное времяРеальное время

"Абхазия входит в пятерку самых популярных массовых выездных направлений. По итогам раннего бронирования, которое закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем годом ранее", — рассказал представитель туроператора.

По его словам, в майские праздники и летом на курорте республики свободных мест не останется. В межсезонье средние показатели загрузки популярных отелей Абхазии составили не менее 60—75%.

"Спрос на отдых в республике в летний период превысит предложение", — добавили в компании.

Эксперт отметил, что в Абхазии многие гостиницы предпочитают следовать сдержанной ценовой политике. По его словам, это дополнительно привлекает туристов.

В декабре 2022 года стало известно, что в посольстве Абхазии в Москве подписали соглашение, согласно которому Казань и Сухум будут сотрудничать в сфере туризма. Руководитель комитета исполкома Казани по развитию туризма Дарья Санникова отметила, что "в Казани нет сезонного туризма, мы всегда рады принимать гостей и создаем все условия для комфортного и запоминающегося пребывания туристов".

Новости путешествий,Дарья Санникова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий