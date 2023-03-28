Пассажирка выследила забытые наушники и поймала стюардессу на лжи

Пассажирка United Airlines случайно забыла свои наушники AirPods в самолете и выследила их с помощью навигатора до дома сотрудника авиакомпании. Об этом сообщает CNN.

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Уточняется, что Элизабет Хейден (Alisabeth Hayden) летела из Токио в Сиэтл с короткой пересадкой в Сан-Франциско, во время которой и поймала бортпроводницу на лжи. На выходе из самолета девушка обнаружила, что оставила на кресле куртку, в которой были наушники. Она хотела развернуться и забрать забытые вещи, но стюардесса остановила ее, сославшись на правила безопасности.

По словам пассажирки, сотрудница пообещала принести ее куртку в зал ожидания и сдержала слово, однако наушников в карманах не оказалось. Хейден на протяжении дальнейшего пути до дома отслеживала передвижения потерянного устройства, которое было привязано к ее телефону. Прилетев домой, она обратилась в авиакомпанию и полицию, сообщив, что наушники нашлись в одном из спальных районов Сиэтла.

Правоохранители выяснили, что в доме, где обнаружена пропавшая вещь, живет та самая сотрудница United Airlines. Девушку допросили, однако лишь после предъявления доказательств она созналась и вернула украденную вещь. По ее словам, AirPods передали ей после уборки самолета, в связи с чем она ничего не знала об их хозяйке.