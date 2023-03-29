$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Россиянам показали, чем можно заняться на Урале

Москва24иещё 4

Российским туристам показали, какие места можно посетить на Урале во время отпуска. Так, путешественники могут полюбоваться реками, горами, пещерами и заповедниками, сообщает RT. Издание подготовило серию роликов об отдыхе в стране. В сюжете туристам расскажут про такие блюда, как стерлядь, строганина из муксуна и сибирские грузди в сметане. По словам туроператоров, спрос на отдых на Урале увеличивается. Ранее сообщалось, что россияне начали планировать отдых на весну. Чаще всего для путешествий за границу они выбирают Турцию, Египет и Таиланд. Из российских направлений наиболее популярны Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Наиболее выгодно можно съездить в турецкий Сиде. Неделя на двоих там выйдет минимум в 79 тысяч рублей. Самые бюджетные туры на Мальдивы обойдутся в 288 тысяч рублей на семь дней. В турпакет входят перелет, проживание в отеле трех звезд и завтраки.

Россиянам показали, чем можно заняться на Урале
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru
Новости путешествий,Отдых в Сочи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий