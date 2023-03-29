Россиянам показали, чем можно заняться на Урале

Российским туристам показали, какие места можно посетить на Урале во время отпуска. Так, путешественники могут полюбоваться реками, горами, пещерами и заповедниками, сообщает RT. Издание подготовило серию роликов об отдыхе в стране. В сюжете туристам расскажут про такие блюда, как стерлядь, строганина из муксуна и сибирские грузди в сметане. По словам туроператоров, спрос на отдых на Урале увеличивается. Ранее сообщалось, что россияне начали планировать отдых на весну. Чаще всего для путешествий за границу они выбирают Турцию, Египет и Таиланд. Из российских направлений наиболее популярны Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Наиболее выгодно можно съездить в турецкий Сиде. Неделя на двоих там выйдет минимум в 79 тысяч рублей. Самые бюджетные туры на Мальдивы обойдутся в 288 тысяч рублей на семь дней. В турпакет входят перелет, проживание в отеле трех звезд и завтраки.