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1 час назад

Майские путевки в Тайланд пользуются популярностью несмотря на стоимость

Ivyborg.ru

Причина роста цен — недостаток предложения на фоне повышенного спроса. В Агенстве туроператоров России считают, что путевка в Таиланд на десять ночей для двоих в мае обойдётся минимум в 180-200 тысяч рублей.

Майские путевки в Тайланд пользуются популярностью
Фото: UnsplashUnsplash

Для сравнения, в период до пандемии стоимость такого тура составляла 120 тысяч.

Загрузка прямых чартерных рейсов на майские даты, по данным Coral Travel на 21 марта, достигла уже 50 процентов.

Как сообщает РИА Новости, причина этого в том, что в основном все туроператоры завершают чартерные программы в Таиланд в середине апреля. В связи с этим ощущается дефицит прямых рейсов.

Туроператоры отмечают, что сейчас лучше всего идут продажи туров по прямым рейсам.

Россияне активно бронируют места в путешествие на Пхукет. Некоторые компании предлагают чартерную программу на Red Wings в Паттайю. Она более комфортна для отдыха по погоде именно в летние месяцы, чем Пхукет, да и отели дешевле.

Новости путешествий,Red Wings,
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