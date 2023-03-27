Майские путевки в Тайланд пользуются популярностью

Причина роста цен — недостаток предложения на фоне повышенного спроса. В Агенстве туроператоров России считают, что путевка в Таиланд на десять ночей для двоих в мае обойдётся минимум в 180-200 тысяч рублей.

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Для сравнения, в период до пандемии стоимость такого тура составляла 120 тысяч.

Загрузка прямых чартерных рейсов на майские даты, по данным Coral Travel на 21 марта, достигла уже 50 процентов.

Как сообщает РИА Новости, причина этого в том, что в основном все туроператоры завершают чартерные программы в Таиланд в середине апреля. В связи с этим ощущается дефицит прямых рейсов.

Туроператоры отмечают, что сейчас лучше всего идут продажи туров по прямым рейсам.