Бронирование отелей в Абхазии на июнь выросло на 50%

Бронирование отелей на майские праздники в Абхазии в этом году увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост бронирований на июнь составил 50%, сообщил журналистам в понедельник министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

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"На майские праздники заявок на отдых в Абхазии на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года, а в июне - на 50% больше, чем в прошлом году в такой же период. Поэтому мы ожидаем сверхуспешный сезон, который будет на уровне показателей 2021 года, когда в нашей республике отдохнули и побывали на экскурсиях 1,5 млн человек", - сказал Хишба.

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По его словам, в 2022 году в Абхазии было чуть меньше туристов - 1 млн 150 тыс. человек.

Глава Минтуризма выразил надежду на возобновление воздушного сообщения с Россией с 2024 года, что, по его словам, существенно увеличит турпоток в республику. Пока в Абхазию можно попасть только автомобильным и железнодорожным транспортом, пересекая государственную границу с РФ по реке Псоу, где летом бывают огромные очереди из желающих приехать на отдых.

Хишба сообщил, что в Абхазии за последние два года более чем в два раза увеличилось число объектов размещения туристов.

"В настоящее время в 858 объектах размещения 39 тыс. койко-мест", - сказал он.

Как сообщила ТАСС начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии министерства туризма Инара Бения, в мае туристы охотно бронируют отели с развитой инфраструктурой, подогреваемым бассейном, наличием комфортных условий проживания, разнообразным питанием. Отели с завтраками пользуются наименьшим спросом.

"Май в Абхазии - прекрасное время года для отдыха, когда нет еще знойной жары, как летом, и можно с комфортом прогуливаться, ездить на экскурсии, принимать солнечные ванны на пляже, а к концу мая даже купаться. Температура воздуха не бывает ниже 20 градусов, а море прогревается до 18 градусов и выше", - сказала Бения.