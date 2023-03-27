Как вернуть деньги за авиабилеты на отмененные рейсы

Пассажиры попросили Минтранс продлить сроки истекающих весной ваучеров на отмененные из-за пандемии полеты или предоставить перевозчикам деньги из бюджета на возврат средств. Отсрочка длилась три года. Но многие до сих пор не получили деньги за отмененные рейсы. О ваучерах на отмененные рейсы рассказал в беседе с Общественной службой новостей главный редактор Avia.Ru, авиаэксперт Роман Гусаров.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

В марте 2020 года авиация почти не летала. После авиакомпаниям пришлось возвращать огромное количество денег за проданные билеты. Чтобы не обрушить отрасль, а это десятки тысяч, если не миллионы рабочих мест, придумали систему ваучеров – заморозку средств на три года. Дабы пассажиры могли воспользоваться ими в счет оплаты своих будущих поездок, объяснил эксперт.