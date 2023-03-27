Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
21 минуту назад

Как вернуть деньги за авиабилеты на отмененные рейсы

Вести Подмосковья

Пассажиры попросили Минтранс продлить сроки истекающих весной ваучеров на отмененные из-за пандемии полеты или предоставить перевозчикам деньги из бюджета на возврат средств. Отсрочка длилась три года. Но многие до сих пор не получили деньги за отмененные рейсы. О ваучерах на отмененные рейсы рассказал в беседе с Общественной службой новостей главный редактор Avia.Ru, авиаэксперт Роман Гусаров.

Как вернуть деньги за авиабилеты на отмененные рейсы
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В марте 2020 года авиация почти не летала. После авиакомпаниям пришлось возвращать огромное количество денег за проданные билеты. Чтобы не обрушить отрасль, а это десятки тысяч, если не миллионы рабочих мест, придумали систему ваучеров – заморозку средств на три года. Дабы пассажиры могли воспользоваться ими в счет оплаты своих будущих поездок, объяснил эксперт.

Этот механизм применили не только в России, но и во многих зарубежных странах. Сейчас предоставленный авиакомпаниями трехлетний период заканчивается, пассажиры теряют возможность альтернативности, им остается только забрать свои деньги. Однако выплаченных за билеты денег, даже с учетом рефинансирования, не хватит на оплату будущего перелета, заключил специалист.

Новости путешествий,Роман Гусаров,Минтранс РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий