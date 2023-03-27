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21 минуту назад

Россиян могут депортировать из Таиланда

Вести Подмосковья

Российские туристы жалуются на массовую депортацию из Таиланда. За что россиян могут выгнать из Тая, рассказал в беседе с «Народными новостями» генеральный директор юридического агентства Георгий Мохов.

Россиян могут депортировать из Таиланда
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Путешественники из России в Таиланде, а также Индонезии сейчас переживают не лучшие времена. Местные жители активно борются с туристами, решившими остаться в стране и начать там зарабатывать. У властей нет претензий к тем, кто работает в Таиланде на «удаленке».

Попытки туристов оказать различного рода услуги на Бали грозят им не только депортацией, но и штрафами, и даже реальным тюремным сроком. Поэтому путешественникам рекомендовали не нарушать сроки пребывания в стране.

Так, отдыхающим с туристической визой запрещается оказывать парикмахерские, тренерские и другие виды услуг. Кроме того, им запрещено продвигать свои предложения через соцсети, пояснил юрист.

Новости путешествий,Георгий Мохов,
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