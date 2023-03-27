Туроператоры не планируют увеличивать полетную программу в Египет на лето

В закрытом телеграм-канале для экспертов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» турагенты рассказали, что спрос на туры в Египет есть, а вот перевозки не хватает. Редакция выяснила у туроператоров их планы по этому направлению.

Фото: Tourdom Tourdom

В Pegas Touristik сообщили, что пока увеличить перевозку в Египет на лето нет возможности. Летать продолжит Southwind с технической посадкой в аэропорту Антальи (стоянка длится 1 час без выхода из самолета). Прямые рейсы есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани.

Библио-Глобус продолжит формировать туры на регулярных рейсах «Аэрофлота», «России» и египетской AlMasria Universal Airlines. Летом туроператор предлагает отправиться на египетские курорты из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Самары.

В ANEX Tour корреспонденту рассказали, что больших планов на Египет на летний сезон у компании нет, как и высокого спроса в целом. Большая часть туристов летом предпочитает отдых в Турции, Азии и ОАЭ, куда есть круглогодичная перевозка. Из Москвы туроператор будет предлагать туры на основе регулярных рейсов. Из Сочи и Минвод есть блоки на рейсах «Азимута» в Египет до середины мая. Летом из Минеральных Вод в Шарм-эль-Шейх продолжат продавать туры с блоками мест на рейсах этой же авиакомпании.

«Интурист» летом планирует перевозить туристов из Минвод в Шарм-эль-Шейх на крыльях «Азимута», а из Сочи в Шарм-эль-Шейх и Хургаду на рейсах Red Wings. Что касается туров в Египет из Москвы, то пока что программа находится в работе. О том, что планы на летний сезон смогут объявить позже, сообщили и в Coral Travel. До середины мая действует выставленная ранее программа.