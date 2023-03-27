Рейсы из Хабаровска в Пекин приостановили: мало желающих
Авиарейсы по направлению Хабаровск – Пекин приостановили до конца апреля. Причиной стала низкая востребованность у пассажиров.
27 марта возобновилось авиасообщение между Хабаровском и столицей Китая, но первый рейс не вызвал ажиотажа. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Российском союзе туриндустрии в регионе, в Пекин вылетели только 14 человек, обратно Хабаровск прибыли 34.
«Мы только что получили информацию, что рейсы между Хабаровском и Пекином приостанавливаются до 20 апреля», – уточнили в организации.
Отмечается, что информация о начале продаж билетов по данному маршруту появилась всего за неделю до рейса, что помешало желающим оформить визы или воспользоваться транзитом через Пекин.
Кроме того, сокращено число рейсов из Хабаровска в Харбин: вместо трех раз в неделю туда будут совершать полеты два раза. Также из-за низкой загрузки с маршрута ушел авиаперевозчик Hainan Airlines.