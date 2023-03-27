Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Рейсы из Хабаровска в Пекин приостановили: мало желающих

Авиарейсы по направлению Хабаровск – Пекин приостановили до конца апреля. Причиной стала низкая востребованность у пассажиров.

Рейсы из Хабаровска в Пекин приостановили: мало желающих
© РИА "ФедералПресс"

27 марта возобновилось авиасообщение между Хабаровском и столицей Китая, но первый рейс не вызвал ажиотажа. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Российском союзе туриндустрии в регионе, в Пекин вылетели только 14 человек, обратно Хабаровск прибыли 34.

«Мы только что получили информацию, что рейсы между Хабаровском и Пекином приостанавливаются до 20 апреля», – уточнили в организации.

Отмечается, что информация о начале продаж билетов по данному маршруту появилась всего за неделю до рейса, что помешало желающим оформить визы или воспользоваться транзитом через Пекин.

Кроме того, сокращено число рейсов из Хабаровска в Харбин: вместо трех раз в неделю туда будут совершать полеты два раза. Также из-за низкой загрузки с маршрута ушел авиаперевозчик Hainan Airlines.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий