Рейсы из Хабаровска в Пекин приостановили: мало желающих

Авиарейсы по направлению Хабаровск – Пекин приостановили до конца апреля. Причиной стала низкая востребованность у пассажиров.

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27 марта возобновилось авиасообщение между Хабаровском и столицей Китая, но первый рейс не вызвал ажиотажа. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Российском союзе туриндустрии в регионе, в Пекин вылетели только 14 человек, обратно Хабаровск прибыли 34.

«Мы только что получили информацию, что рейсы между Хабаровском и Пекином приостанавливаются до 20 апреля», – уточнили в организации.

Отмечается, что информация о начале продаж билетов по данному маршруту появилась всего за неделю до рейса, что помешало желающим оформить визы или воспользоваться транзитом через Пекин.