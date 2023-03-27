Авиакомпании открывают новые рейсы из городов России в Самарканд

Авиакомпании «Победа» , Utair и «Азимут» откроют весной новые рейсы в Самарканд из городов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на управляющую самаркандским аэропортом компанию.

Также запланированы еженедельные регулярные рейсы из Самарканда в Санкт-Петербург по пятницам компанией Utair. «Азимут» увеличит частоту полетов из Минеральных Вод до двух раз в неделю, а с 7 апреля начнет летать из Сочи.