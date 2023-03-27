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Авиакомпании открывают новые рейсы из городов России в Самарканд

Авиакомпании «Победа», Utair и «Азимут» откроют весной новые рейсы в Самарканд из городов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на управляющую самаркандским аэропортом компанию.

Авиакомпании открывают новые рейсы из городов России в Самарканд
© Мир24

«В летнем расписании впервые из международного аэропорта Самарканда низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустит регулярные полеты в Москву», – говорится в сообщении.

Также запланированы еженедельные регулярные рейсы из Самарканда в Санкт-Петербург по пятницам компанией Utair. «Азимут» увеличит частоту полетов из Минеральных Вод до двух раз в неделю, а с 7 апреля начнет летать из Сочи.

«В весенне-летний сезон национальная авиакомпания Uzbekistan Airways запускает прямые рейсы из Самарканда в столицу Республики Татарстан Казань, которые будут осуществляться один раз в неделю по вторникам», – добавили в управляющей компании.

26 марта международный аэропорт Самарканда перешел на весенне-летнее расписание полетов.

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