Авиакомпании открывают новые рейсы из городов России в Самарканд

Авиакомпании «Победа», Utair и «Азимут» откроют весной новые рейсы в Самарканд из городов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на управляющую самаркандским аэропортом компанию.
«В летнем расписании впервые из международного аэропорта Самарканда низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустит регулярные полеты в Москву», – говорится в сообщении.
Также запланированы еженедельные регулярные рейсы из Самарканда в Санкт-Петербург по пятницам компанией Utair. «Азимут» увеличит частоту полетов из Минеральных Вод до двух раз в неделю, а с 7 апреля начнет летать из Сочи.
«В весенне-летний сезон национальная авиакомпания Uzbekistan Airways запускает прямые рейсы из Самарканда в столицу Республики Татарстан Казань, которые будут осуществляться один раз в неделю по вторникам», – добавили в управляющей компании.
26 марта международный аэропорт Самарканда перешел на весенне-летнее расписание полетов.