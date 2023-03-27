Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Из Самары в апреле запустят несколько туристических поездов

СОВА

Как сообщили в КбшЖД, с 21 по 23 апреля в увлекательное путешествие можно будет поехать из Самары в Йошкар-Олу, Казань или Чебоксары. Также к самарцам смогут присоединиться и жители Ульяновска.

Из Самары в апреле запустят несколько туристических поездов
Фото: СОВАСОВА

В эти даты запустят двухэтажный туристический поезд и до Волгограда. Его пассажиры станут участниками одного из двух железнодорожных проектов - "Яркие выходные в Приволжье" или "Вагон знаний. Главный урок истории".

Также стало известно и о новом туристическом железнодорожном круизе из Самары до Ульяновска и до Перми. Путешествие планируется с 28 апреля по 1 мая.

Отмечается, что в Ульяновске туристов торжественно примут в пионеры и покажут самые популярные достопримечательности города. После этого поезд поедет в Пермь. В конечном пункте отдыхающие смогут выбрать одну из двух экскурсионных программ.

Первая - "Реальная Пермь", в которой можно посмотреть архитектурно-этнографический музей "Хохловка" и ультрасовременный технопарк, в котором собирают человекоподобных роботов. Другая экскурсия - "Пермский период". Путешественники посетят Кунгурскую ледяную пещеру и музей пермских древностей.

На туристический поезд в Пермский край к самарцам смогут присоединиться жители Ульяновской области, республик Марий Эл, Татарстана, Чувашии и Удмуртии.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий