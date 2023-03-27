Из Самары в апреле запустят несколько туристических поездов

Как сообщили в КбшЖД, с 21 по 23 апреля в увлекательное путешествие можно будет поехать из Самары в Йошкар-Олу, Казань или Чебоксары. Также к самарцам смогут присоединиться и жители Ульяновска.

Фото: СОВА СОВА

В эти даты запустят двухэтажный туристический поезд и до Волгограда. Его пассажиры станут участниками одного из двух железнодорожных проектов - "Яркие выходные в Приволжье" или "Вагон знаний. Главный урок истории".

Также стало известно и о новом туристическом железнодорожном круизе из Самары до Ульяновска и до Перми. Путешествие планируется с 28 апреля по 1 мая.

Отмечается, что в Ульяновске туристов торжественно примут в пионеры и покажут самые популярные достопримечательности города. После этого поезд поедет в Пермь. В конечном пункте отдыхающие смогут выбрать одну из двух экскурсионных программ.

Первая - "Реальная Пермь", в которой можно посмотреть архитектурно-этнографический музей "Хохловка" и ультрасовременный технопарк, в котором собирают человекоподобных роботов. Другая экскурсия - "Пермский период". Путешественники посетят Кунгурскую ледяную пещеру и музей пермских древностей.