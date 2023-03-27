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1 час назад

Пассажирка пожаловалась на смерть попутчика в полете и попросила вернуть деньги

Lenta.ru

Пассажирка авиакомпании British Airways стала свидетельницей смерти попутчика и захотела получить денежную компенсацию за испорченный полет. Об этом она сообщила в соцсетях, на ее публикацию обратило внимание издание The Mirror.

Пассажирка пожаловалась на смерть попутчика и попросила вернуть деньги
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что женщина летела на рейсе, следовавшем из Ямайки в Великобританию, вместе с сестрой и пятью детьми. Во время полета мужчина, сидевший через несколько рядов от автора публикации, почувствовал себя плохо. Члены экипажа попытались оказать ему первую помощь, однако спасти пассажира не удалось — мужчина умер во время рейса.

По словам свидетельницы случившегося, она была шокирована несчастным случаем и получила «ужасную» травму. Из-за смерти на борту у всех членов семейства испортилось настроение, пожаловалась она. Кроме того, в связи с занятостью бортпроводников обслуживание было приостановлено. По ее словам, пассажиры не получили обещанные им напитки.

Автор поста пожаловалась, что British Airways не стали компенсировать клиентам пережитое эмоциональное потрясение. В комментариях пользователи удивились жестокости женщины, заметив, что она думала только о себе в момент, когда умирал человек. «Этот бедняжка лишился жизни, а все, о чем она беспокоилась — позавтракать перед вылетом», — написал один из юзеров.

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