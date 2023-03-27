Пассажирка пожаловалась на смерть попутчика и попросила вернуть деньги

Пассажирка авиакомпании British Airways стала свидетельницей смерти попутчика и захотела получить денежную компенсацию за испорченный полет. Об этом она сообщила в соцсетях, на ее публикацию обратило внимание издание The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что женщина летела на рейсе, следовавшем из Ямайки в Великобританию, вместе с сестрой и пятью детьми. Во время полета мужчина, сидевший через несколько рядов от автора публикации, почувствовал себя плохо. Члены экипажа попытались оказать ему первую помощь, однако спасти пассажира не удалось — мужчина умер во время рейса.

По словам свидетельницы случившегося, она была шокирована несчастным случаем и получила «ужасную» травму. Из-за смерти на борту у всех членов семейства испортилось настроение, пожаловалась она. Кроме того, в связи с занятостью бортпроводников обслуживание было приостановлено. По ее словам, пассажиры не получили обещанные им напитки.