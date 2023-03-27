Курорт «Шымбулак» в Казахстане вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Казахстанский «Шымбулак» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как курорт с самой высокой ночной горнолыжной трассой в мире. Об этом сообщил министр культуры и спорта республики Асхат Оралов.

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«Официальный судья Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши зафиксировала историческое достижение, подтвердив соответствие трассы всем необходимым требованиям», – написал он на своей странице в соцсети.

Достижение было зафиксировано на станции «Талгарский перевал», находящейся на высоте 3 200 метров над уровнем моря. Это высшая точка «Шымбулака». После торжественной церемонии состоялся массовый спуск жителей и гостей Алматы по склону-рекордсмену.

«Шымбулак» – одна из главных туристических дестинаций страны, ежегодно привлекающая миллионы гостей. У этого места огромный потенциал, который мы намерены всячески развивать. А новообретенный статус рекордсмена делает этот горнолыжный курорт уникальной локацией, не имеющей аналогов в мире», – отметил Асхат Оралов.

По словам гендиректора курорта «Шымбулак» Рината Абдрахманова, четырехкилометровая трасса-рекордсменка с полным ночным освещением была построена за полгода. Ночные катания на ней были запущены в ноябре 2021 года.