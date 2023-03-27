Туроператоры оценили перспективность путешествий в Зимбабве

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире на радио "Говорит Москва" выступил с комментарием относительно заявления замминистра информации, СМИ и телекоммуникации Зимбабве Ника Мангваны, который пригласил российских туристов на отдых в свою страну.
Мкртчян сообщил, что в Африке есть и более интересные для отдыха места, например роскошное сафари в Кении или Танзании. Кроме того, эксперт напомнил, что у этих же стран есть выход к Индийскому океану, а Зимбабве, в свою очередь, этим похвастаться не может.
«Это ехать в полную нищету, потому что в городах там жить невозможно, в Зимбабве. Сейчас билет в среднем обходится больше 100 тысяч рублей на человека», - добавил Мкртчян.
Также он отметил, что размещение в местных отелях будет достаточно дорогим, так как страна не является туристической.