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3 часа назад

Аэропорт Сочи планирует на 40% увеличить объем перевозок в Турцию в летний сезон

ТАССиещё 1

Международный аэропорт Сочи, который является единственным работающим авиаузлом в Краснодарском крае в весенне-летнем сезоне 2023 года, планирует увеличить объем перевозок в Турцию на 40%, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения.

Аэропорт Сочи планирует увеличить объем перевозок в Турцию летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, входящий в группу компаний "Аэродинамика", перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до конца октября. <…> Особо стоит отметить развитие международных направлений. Так, например, предполагается увеличение объемов перевозок в Турцию на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейсы на популярные турецкие курорты будут выполнять такие авиакомпании как "Аэрофлот", "Азимут", Red Wings, "ИрАэро", Azur Air и "Ямал", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что также в весенне-летний сезон планируется выполнение полетов из Сочи по 76 направлениям, из которых 54 внутренних и 22 международных. Рейсы будут выполнять 28 авиаперевозчиков. Отмечается, что базовый перевозчик аэропорта - авиакомпания Nordwind - продолжит выполнять рейсы по 23 региональным направлениям, а группа "Аэрофлот" продолжит развитие полетов в рамках Южного регионального хаба и будет выполнять рейсы как по внутренним направлениям, так и по международным. "Помимо этого, на международных направлениях будет произведена замена ВС SSJ-100 на более вместительные Airbus A-320", - отметили в пресс-службе.

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова входит в топ-5 по объему пассажирских перевозок в стране. На фоне авиационных ограничений, действующих с 2022 года, он стал главным южным международным узловым аэропортом России, так как является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае. Из аэропорта выполняются полеты по 65 внутрироссийским и международным направлениям. Сочи является одним из самых популярных российских курортов, по итогам 2022 года турпоток в город превысил 7,2 млн человек.

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