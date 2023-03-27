С 15 мая в Челябинске откроют девять муниципальных пляжей на Шершеневском водохранилище, Первом озере и озере Смолино. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Как и в прошлом году, в Челябинске будут действовать 9 муниципальных пляжей на трех водоемах. Работы ведутся активно: контракты по уборке мусора, подсыпке песка, приведению в порядок малых форм уже заключены», – отметил Александр Астахов.

Также параллельно в городе ведется набор матросов-спасателей. Планируется, что к 15 мая все пляжи полностью подготовят к открытию.