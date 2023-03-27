С 15 мая в Челябинске откроют девять муниципальных пляжей на Шершеневском водохранилище, Первом озере и озере Смолино. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
«Как и в прошлом году, в Челябинске будут действовать 9 муниципальных пляжей на трех водоемах. Работы ведутся активно: контракты по уборке мусора, подсыпке песка, приведению в порядок малых форм уже заключены», – отметил Александр Астахов.
Также параллельно в городе ведется набор матросов-спасателей. Планируется, что к 15 мая все пляжи полностью подготовят к открытию.
Напомним, что в Челябинске летом открыты 9 бесплатных муниципальных пляжей: «Первоозерный», «Чуриловский» и «Чайка» на Первом озере, «Шершневский», «Городской», «Белый парус» – на Шершневском водохранилище, «Новороссийский», «Смолинский» и «Спортивный» – на озере Смолино.