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Аэропорт Пулково перешел на весенне-летнюю навигацию

С 26 марта аэропорт Пулково начал работать в режиме весенне-летней навигации. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт Пулково перешел на весенне-летнюю навигацию
© runews24.ru

Отмечается, что в рамках перехода на новый режим работы специалисты проверят текущее состояние покрытий полос, перронов и стоянок. Для обслуживания аэропорта в летний период будет привлечено 170 единиц специальной техники.

Кроме того, будет уделено особое внимание обучению и аттестации сотрудников аэропорта. Порядка 400 водителей пройдут сезонную подготовку. Также запланированы тренировочные мероприятия для аварийно-спасательной команды.

В том числе к началу весенне-летнего сезона в аэропорту проведут комплексную проверку состояния зданий и работоспособности пожарной техники.

Стоит отметить, что весенне-летний сезон является периодом, во время которого увеличивается поток пассажиров и число взлетно-посадочных операций.

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