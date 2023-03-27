Аэропорт Пулково перешел на весенне-летнюю навигацию
С 26 марта аэропорт Пулково начал работать в режиме весенне-летней навигации. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Отмечается, что в рамках перехода на новый режим работы специалисты проверят текущее состояние покрытий полос, перронов и стоянок. Для обслуживания аэропорта в летний период будет привлечено 170 единиц специальной техники.
Кроме того, будет уделено особое внимание обучению и аттестации сотрудников аэропорта. Порядка 400 водителей пройдут сезонную подготовку. Также запланированы тренировочные мероприятия для аварийно-спасательной команды.
В том числе к началу весенне-летнего сезона в аэропорту проведут комплексную проверку состояния зданий и работоспособности пожарной техники.
Стоит отметить, что весенне-летний сезон является периодом, во время которого увеличивается поток пассажиров и число взлетно-посадочных операций.