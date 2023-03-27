Аэропорт Пулково перешел на весенне-летнюю навигацию

С 26 марта аэропорт Пулково начал работать в режиме весенне-летней навигации. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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Отмечается, что в рамках перехода на новый режим работы специалисты проверят текущее состояние покрытий полос, перронов и стоянок. Для обслуживания аэропорта в летний период будет привлечено 170 единиц специальной техники.

Кроме того, будет уделено особое внимание обучению и аттестации сотрудников аэропорта. Порядка 400 водителей пройдут сезонную подготовку. Также запланированы тренировочные мероприятия для аварийно-спасательной команды.

В том числе к началу весенне-летнего сезона в аэропорту проведут комплексную проверку состояния зданий и работоспособности пожарной техники.