Россиянка в Турции и рассказала о схеме «развода» туристов

Российская блогерша побывала в Стамбуле и рассказала, как едва не повелась на самую распространенную схему «развода» в Турции. Историей она поделилась в личном блоге «Покажи мир. Истории из путешествий» на платформе «Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путешественница раскрыла, что неприятный случай произошел в популярном туристическом районе Балат. Во время прогулки россиянка с мужем встретили «дедушку-одуванчика», который нес небольшую табуретку, сумку и крем для чистки обуви. По словам девушки, пожилой человек неожиданно и как бы случайно уронил щетку.

«Что сделает нормальный русский человек? Конечно же, окликнет дедушку и подаст ему щетку обратно. Так я и попыталась сделать. Я уже шла к щетке, когда муж резко одернул меня за руку и повел прочь», — призналась в собственной доверчивости блогерша.

Россиянка объяснила, что в таких ситуациях турки обычно настойчиво начинают предлагают почистить обувь, а затем требовать деньги за услугу. При этом, если человек отказывается, появляется «команда поддержки» мошенника и начинает стыдить туриста за нежелание платить пожилому человеку.