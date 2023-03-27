Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Россиянка в Турции и рассказала о схеме «развода» доверчивых туристов

Lenta.ru

Российская блогерша побывала в Стамбуле и рассказала, как едва не повелась на самую распространенную схему «развода» в Турции. Историей она поделилась в личном блоге «Покажи мир. Истории из путешествий» на платформе «Дзен».

Россиянка в Турции и рассказала о схеме «развода» туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественница раскрыла, что неприятный случай произошел в популярном туристическом районе Балат. Во время прогулки россиянка с мужем встретили «дедушку-одуванчика», который нес небольшую табуретку, сумку и крем для чистки обуви. По словам девушки, пожилой человек неожиданно и как бы случайно уронил щетку.

«Что сделает нормальный русский человек? Конечно же, окликнет дедушку и подаст ему щетку обратно. Так я и попыталась сделать. Я уже шла к щетке, когда муж резко одернул меня за руку и повел прочь», — призналась в собственной доверчивости блогерша.

Россиянка объяснила, что в таких ситуациях турки обычно настойчиво начинают предлагают почистить обувь, а затем требовать деньги за услугу. При этом, если человек отказывается, появляется «команда поддержки» мошенника и начинает стыдить туриста за нежелание платить пожилому человеку.

«Мы с Ваней быстро покинули это место, свернув за угол. Конечно, хотелось достать телефон и снять ситуацию. Но, кто его знает, какая у того дедушки была "команда поддержки". Вдруг забрали бы у нас телефон», — посчитала девушка.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий