Среди туристов наблюдается высокий спрос на отдых в Крыму. Об этом сообщает издание Комсомольская правда со ссылкой на главу министерства курортов и туризма Вадима Волченко.

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Он отметил, что спрос на отдых на Крымском полуострове стимулируется как за счет крымчане, так и за счет туристов из Южного Федерального и других округов России.

Он добавил, что туристический бизнес в Крыму уже научился адаптироваться к актуальным реалиям, а также способен создавать конкурентные предложения.