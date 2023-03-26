Среди туристов наблюдается высокий спрос на отдых в Крыму. Об этом сообщает издание Комсомольская правда со ссылкой на главу министерства курортов и туризма Вадима Волченко.
Он отметил, что спрос на отдых на Крымском полуострове стимулируется как за счет крымчане, так и за счет туристов из Южного Федерального и других округов России.
Он добавил, что туристический бизнес в Крыму уже научился адаптироваться к актуальным реалиям, а также способен создавать конкурентные предложения.
Вадим Волченко заявил, что главным вопросом в туристическом развитии полуострова является увеличение глубины бронирования. По его словам, глубина должна быть такой, чтобы была возможность бронировать до 90 дней, а в идеале и до 200 суток.