Почему безопаснее всего путешествовать на самолете

Из тысячи ежедневных перелётов на самолётах - единицы заканчиваются в итоге катастрофой. Некоторые боятся летать, но если верить статистике, то именно этот вид транспорта - самый безопасный.

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Существует несколько способов расчёта безопасности того или иного транспорта. Наиболее точный и распространённый - это учёт числа погибших на 100 млн км. У самолётов данный коэффициент - 0,5, то есть 1 человек на 200 млн км в среднем. Что касается автомобилей, то у них коэффициент - 3,1, у поездов - 0,6, у водных видов транспорта - 2,6.

Но благодаря чему обеспечивается такой уровень безопасности?

Технологии. Во время полёта самолёт отслеживает всё, что может стать проблемой, а улучшения автомобилей больше направлены на комфорт. Кроме того, большую часть времени в полёте самолёт находится в автоматическом режиме, а ещё в нём есть программы обнаружения турбулентности, способные предсказывать высоту, интенсивность, движение турбулентности. Экипаж. За самим полётом следят два пилота, диспетчер, а также различные датчики. Также получить право на управление самолётом гораздо сложнее, чем на управление любым другим транспортом.