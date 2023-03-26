Самолеты с Дальнего Востока снова полетели в Китай

Российский Дальний Восток готовится к восстановлению полноценного туристического обмена с КНР. Очередным шагом к этому стало возобновление регулярных авиарейсов из городов Владивостока и Хабаровска в Китай.

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Так, с 26 марта, после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса, авиакомпания "Аврора" начала выполнение полетов из Владивостока в Харбин. На первый рейс зарегистрировались около 80 человек. В честь запуска перевозок в здании аэровокзального комплекса организовали целое представление. Стойки регистрации украсили необычной композицией из воздушных шаров в виде дракона. В китайской мифологии дракон - символ добра, мира и процветания. При оформлении пассажирам не только желали интересного путешествия, но и угощали печеньем с предсказанием, что является доброй азиатской традицией.

А уже 28 марта, впервые с февраля 2020 года, самолет из столицы Приморья отправится в Пекин. Улететь по обоим направлениям можно будет трижды в неделю.

Также в минувшее воскресенье состоялся первый после трехлетней паузы прямой авиаперелет из Хабаровска в Пекин. Полеты будут осуществляться два раза в неделю - по воскресеньям и средам.

Между тем весенне-летнее расписание хабаровского аэропорта дополнилось еще одним рейсом в Харбин. Если раньше улететь по этому направлению можно было только по понедельникам и пятницам, то теперь и по средам.

Следующим дальневосточным регионом, который возобновляет авиасообщение с Китаем, станет Республика Саха (Якутия). С 6 апреля самолеты авиакомпании "Якутия" начнут выполнять еженедельные рейсы из столицы региона в Харбин. Купить билеты можно уже сейчас.