Самолеты с Дальнего Востока снова полетели в Китай

Российский Дальний Восток готовится к восстановлению полноценного туристического обмена с КНР. Очередным шагом к этому стало возобновление регулярных авиарейсов из городов Владивостока и Хабаровска в Китай.
Так, с 26 марта, после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса, авиакомпания "Аврора" начала выполнение полетов из Владивостока в Харбин. На первый рейс зарегистрировались около 80 человек. В честь запуска перевозок в здании аэровокзального комплекса организовали целое представление. Стойки регистрации украсили необычной композицией из воздушных шаров в виде дракона. В китайской мифологии дракон - символ добра, мира и процветания. При оформлении пассажирам не только желали интересного путешествия, но и угощали печеньем с предсказанием, что является доброй азиатской традицией.
А уже 28 марта, впервые с февраля 2020 года, самолет из столицы Приморья отправится в Пекин. Улететь по обоим направлениям можно будет трижды в неделю.
Также в минувшее воскресенье состоялся первый после трехлетней паузы прямой авиаперелет из Хабаровска в Пекин. Полеты будут осуществляться два раза в неделю - по воскресеньям и средам.
Между тем весенне-летнее расписание хабаровского аэропорта дополнилось еще одним рейсом в Харбин. Если раньше улететь по этому направлению можно было только по понедельникам и пятницам, то теперь и по средам.
Следующим дальневосточным регионом, который возобновляет авиасообщение с Китаем, станет Республика Саха (Якутия). С 6 апреля самолеты авиакомпании "Якутия" начнут выполнять еженедельные рейсы из столицы региона в Харбин. Купить билеты можно уже сейчас.
Напомним, 15 марта китайские консульства вновь начали выдавать визы всех типов желающим въехать в страну. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), сейчас большинство получателей вовсе не туристы, а деловые путешественники.