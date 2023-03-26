Конюхов побил мировой рекорд в путешествии на воздушном шаре

Закончился рекордный полет на воздушном шаре путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло. Они стартовали в Кировске Мурманской области и приземлились в Хатанге Красноярского края. Информация об этом есть в телеграм-канале Конюхова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Путешественники преодолели 2540 километров и побили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета. Предыдущий рекорд принадлежал пилоту Мичио Канда из Японии. Протяженность его пути была на 174 километра меньше и стала рекордной в 1994 году.

Теперь России принадлежат оба мировых рекорда, отмечено в посте. Имеются в виду самые высокие показатели по дальности и длительности перелета на тепловом воздушном шаре без посадок.

Конюхов взлетел на самом большом в истории России воздушном шаре 24 марта. Путешествие началось в Арктике, недалеко от Кировска в Мурманской области. Позже в Сети появились кадры с поверхностью самого большого озера в регионе, покрытого льдом, — Имандра.