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3 часа назад

Федор Конюхов побил мировой рекорд в путешествии на воздушном шаре

Мира Маркина

Закончился рекордный полет на воздушном шаре путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло. Они стартовали в Кировске Мурманской области и приземлились в Хатанге Красноярского края. Информация об этом есть в телеграм-канале Конюхова.

Конюхов побил мировой рекорд в путешествии на воздушном шаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путешественники преодолели 2540 километров и побили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета. Предыдущий рекорд принадлежал пилоту Мичио Канда из Японии. Протяженность его пути была на 174 километра меньше и стала рекордной в 1994 году.

Теперь России принадлежат оба мировых рекорда, отмечено в посте. Имеются в виду самые высокие показатели по дальности и длительности перелета на тепловом воздушном шаре без посадок.

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Конюхов взлетел на самом большом в истории России воздушном шаре 24 марта. Путешествие началось в Арктике, недалеко от Кировска в Мурманской области. Позже в Сети появились кадры с поверхностью самого большого озера в регионе, покрытого льдом, — Имандра.

Ранее "Рамблер" писал о том, как Федор Конюхов отправился побивать мировой и личный рекорды.

Новости путешествий,Иван Меняйло,Федор Конюхов,
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