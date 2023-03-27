Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Росавиация одобрила полёты из Владивостока в восемь городов Китая

Deita.ruиещё 1

Росавиация дала разрешение на выполнение рейсов из Владивостока в Китай по восьми новым направлениям, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Росавиация одобрила полёты из Владивостока в восемь городов Китая
Фото: Deita.ruDeita.ru

Согласно приказу от 23.03.2023 № 165-П, авиакомпании Red Wings разрешается выполнять пассажирские авиаперевозки в следующие города: Гуйян, Тяньцзинь, Урумчи, Цзинань, Циндао, Ченду, Чунцин и Шицзячжуан. По каждому направлению перевозчик может осуществлять до трёх рейсов в неделю.

Ранее Росавиация разрешила полёты из Владивостока ещё в шесть аэропортов Китая: Шеньян, Ордос, Хух-Хото, Маньчжурия, Яньцзи и Чаньчунь, а также в Харбин и Пекин, которые сейчас являются единственными городами Китая, куда полёты из Владивостока уже осуществляются фактически. Первый харбинский рейс вылетел 26 марта, перевозки по этому маршруту выполняет "Аврора". На 28 марта запланирован рейс этого же перевозчика в Пекин.

Когда возобновятся полёты по остальным одобренным направлениям, неизвестно.

Безвизовые туристические обмены с Китаем не возобновлены до сих пор, хотя само соглашение, действие которого приостановили с пандемией коронавируса, уже «разморозили». Сейчас от Китая ожидают список туроператоров, которые будут отправлять тургруппы в Россию. Россия свой список уже предоставила. Выдачу туристических виз Китай анонсировал с 15 марта, ПЦР-тест на SARS0CoV-2 и сертификат о вакцинации не нужны, но требуется сдать тест на антиген к коронавирусу. Впрочем, подойдёт домашний экспресс-тест, купленный в аптеке.

Из Владивостока доступны традиционные автобусные туры в Хуньчунь и Суйфэньхэ, некоторые фирмы предлагают сложные маршруты в более крупные города, когда добираться до пункта назначения нужно сначала автобусом, потом поездом. Хуньчунь успела посетить делегация из мэрии Владивостока, а в Харбин отправился губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Новости путешествий,Олег Кожемяко,Red Wings,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий