Росавиация одобрила полёты из Владивостока в восемь городов Китая

Росавиация дала разрешение на выполнение рейсов из Владивостока в Китай по восьми новым направлениям, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Фото: Deita.ru Deita.ru

Согласно приказу от 23.03.2023 № 165-П, авиакомпании Red Wings разрешается выполнять пассажирские авиаперевозки в следующие города: Гуйян, Тяньцзинь, Урумчи, Цзинань, Циндао, Ченду, Чунцин и Шицзячжуан. По каждому направлению перевозчик может осуществлять до трёх рейсов в неделю.

Ранее Росавиация разрешила полёты из Владивостока ещё в шесть аэропортов Китая: Шеньян, Ордос, Хух-Хото, Маньчжурия, Яньцзи и Чаньчунь, а также в Харбин и Пекин, которые сейчас являются единственными городами Китая, куда полёты из Владивостока уже осуществляются фактически. Первый харбинский рейс вылетел 26 марта, перевозки по этому маршруту выполняет "Аврора". На 28 марта запланирован рейс этого же перевозчика в Пекин.

Когда возобновятся полёты по остальным одобренным направлениям, неизвестно.

Безвизовые туристические обмены с Китаем не возобновлены до сих пор, хотя само соглашение, действие которого приостановили с пандемией коронавируса, уже «разморозили». Сейчас от Китая ожидают список туроператоров, которые будут отправлять тургруппы в Россию. Россия свой список уже предоставила. Выдачу туристических виз Китай анонсировал с 15 марта, ПЦР-тест на SARS0CoV-2 и сертификат о вакцинации не нужны, но требуется сдать тест на антиген к коронавирусу. Впрочем, подойдёт домашний экспресс-тест, купленный в аптеке.