Конюхов рассказал подробности рекордного полета на воздушном шаре

Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло совершили первый в истории полет на воздушном шаре с открытой корзиной в высоких северных широтах. Подробности рекордного полета рассказал сам путешественник в своем Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Старт экспедиции произошел в Кировске Мурманской области. Аэростат прошел над Архангельской областью, Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами, а также над Красноярским краем и достиг плато Путорана.

Затем воздухоплаватели приземлились на взлетно-посадочную полосу аэродрома Хатанга, находящегося в Красноярском крае на 72-м градусе северной широты. Конюхов отметил, что впервые полет на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваториями Баренцева и Карского морей.

«Таким образом, пилотами совершен первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах», — пояснил он.

Кроме того, был совершен самый продолжительный полет на тепловом аэростате за Полярным кругом, так как он на всей своей дистанции проходил в диапазоне от 67-го до 72-го градуса северной широты.