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54 минуты назад

Конюхов рассказал подробности рекордного полета на воздушном шаре

Lenta.ruиещё 15

Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло совершили первый в истории полет на воздушном шаре с открытой корзиной в высоких северных широтах. Подробности рекордного полета рассказал сам путешественник в своем Telegram-канале.

Конюхов рассказал подробности рекордного полета на воздушном шаре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Старт экспедиции произошел в Кировске Мурманской области. Аэростат прошел над Архангельской областью, Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами, а также над Красноярским краем и достиг плато Путорана.

Затем воздухоплаватели приземлились на взлетно-посадочную полосу аэродрома Хатанга, находящегося в Красноярском крае на 72-м градусе северной широты. Конюхов отметил, что впервые полет на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваториями Баренцева и Карского морей.

«Таким образом, пилотами совершен первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах», — пояснил он.

Кроме того, был совершен самый продолжительный полет на тепловом аэростате за Полярным кругом, так как он на всей своей дистанции проходил в диапазоне от 67-го до 72-го градуса северной широты.

Об установлении Конюховым и Меняйло рекорда на тепловом воздушном шаре стало известно 26 марта. Отмечается, что путешественники преодолели 2540 километров, что на 174 километра превышает результат 1994 года, который показал японский пилот Мичио Канда.

Новости путешествий,Иван Меняйло,Федор Конюхов,
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