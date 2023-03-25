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1 час назад

Три миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым в сезон отпусков

Российская Газетаиещё 2

Три миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым в период с 1 мая по 30 сентября. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Три миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым в сезон отпусков
Фото: 0Российская Газета0Российская Газета

"В направлении Крымского полуострова <...> собираемся обеспечить 3 миллиона пассажиров в период с 1 мая по 30 сентября", - сказал он.

По словам Савельева, в сезон отпусков количество поездов увеличат до 22, для этого дополнительно привлекут 400 пассажирских вагонов.

Российские авиакомпании также планируют расширить маршрутную сеть. Водным транспортом в сезон планируется перевезти 9,5 млн пассажиров.

Ранее президент Владимир Путин продлил до 2027 года госпрограмму по развитию Крыма. Общий объем финансирования за весь период составит более 1,6 трлн рублей.

Новости путешествий,Виталий Савельев,Владимир Путин,Минтранс РФ,
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