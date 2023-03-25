Три миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым в сезон отпусков

Три миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым в период с 1 мая по 30 сентября. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Фото: 0Российская Газета 0Российская Газета

"В направлении Крымского полуострова <...> собираемся обеспечить 3 миллиона пассажиров в период с 1 мая по 30 сентября", - сказал он.

По словам Савельева, в сезон отпусков количество поездов увеличат до 22, для этого дополнительно привлекут 400 пассажирских вагонов.

Российские авиакомпании также планируют расширить маршрутную сеть. Водным транспортом в сезон планируется перевезти 9,5 млн пассажиров.