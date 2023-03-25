Аэропорт в Чите переходит на круглосуточный режим работы

Читинский аэропорт будет работать в круглосотчном режиме с 26 марта по 28 октября, сообщает Telegram-канал «Аэропорт Чита».

Фото: Zab.ru Zab.ru

По летнему расписанию продолжат работу субсидированные рейсы в Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск и Красноярск, с мая 2023 года в список добавится Кемерово.

Для отдельных категорий пассажиров будут действительны субсидированные авиаперевозки в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Сочи.