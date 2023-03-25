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32 минуты назад

Аэропорт в Чите переходит на круглосуточный режим работы

Zab.ru

Читинский аэропорт будет работать в круглосотчном режиме с 26 марта по 28 октября, сообщает Telegram-канал «Аэропорт Чита».

Аэропорт в Чите переходит на круглосуточный режим работы
Фото: Zab.ruZab.ru

По летнему расписанию продолжат работу субсидированные рейсы в Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск и Красноярск, с мая 2023 года в список добавится Кемерово.

Для отдельных категорий пассажиров будут действительны субсидированные авиаперевозки в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Сочи.

В рамках Дальнего Востока из Читы по субсидированным билетам можно будет долететь до Владивостока и Хабаровска.

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