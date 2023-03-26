Десять человек получили травмы на попавшем в зону турбулентности самолете TAAG Angola Airlines, летевшем рейсом DT 652 из ангольской столицы Луанды в португальский Лиссабон. Как отмечает издание Jornal de Angola, инцидент произошел еще 23 марта.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Судя по выложенным в социальные сети фотографиям, турбулентность началась в тот момент, когда пассажирам разносили еду. Она, а также подносы и емкости для напитков были разбросаны по всему проходу и креслам салона.

«Первая помощь была немедленно оказана пострадавшим пассажирам еще на борту. Также были задействованы аварийно-спасательные службы на земле, которые находились в состоянии готовности в аэропорту Лиссабона», — сказано в официальном сообщении TAAG Angola Airlines.

В нем также отмечается, что среди десяти пострадавших были двое членов экипажа. При этом госпитализация потребовалась лишь троим раненым, получившим при этом легкие травмы. Остальные от поездки в госпиталь отказались.