Рассчитывать на горящие туры в этом году не стоит

Эксперт обратил внимание, что предстоящим летом у россиян по-прежнему будут востребованными туры в арабские страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

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Однако сейчас традиционное сезонное снижение цен на путевки по этим направлениям не будет столь же ощутимым, как в прошлые годы.

Как пояснил Мурадян, такая ситуация сложилась из-за большого отложенного спроса на отдых, как в нашей стране, так и в мире в целом.