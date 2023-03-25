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Рассчитывать на горящие туры в этом году не стоит

Эксперт обратил внимание, что предстоящим летом у россиян по-прежнему будут востребованными туры в арабские страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Рассчитывать на горящие туры в этом году не стоит
© Мир новостей

Однако сейчас традиционное сезонное снижение цен на путевки по этим направлениям не будет столь же ощутимым, как в прошлые годы.

Как пояснил Мурадян, такая ситуация сложилась из-за большого отложенного спроса на отдых, как в нашей стране, так и в мире в целом.

Кроме того, на цены оказывает влияние и тот факт, что туроператоры до сих пор испытывают дефицит международной перевозки.

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