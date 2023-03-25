Смотровая площадка казанской "Чаши" возобновила свою работу

С сегодняшнего дня смотровая площадка Центра семьи "Казан" возобновляет свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов Казани.

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— Обращаем ваше внимание: в связи с проведением ремонтных работ, вход временно находится с левой стороны от главного входа Центра семьи "Казан", — рассказали в пресс-службе.

Режим работы смотровой площадки центра — с 10.00 до 20.00 с техническим перерывом с 14.30 до 15.00. Увидеть город на казанской "Чаше" можно с высоты 32 метров.

Напомним, смотровая площадка Центра семьи "Казан" в столице Татарстана завершила свою работу 9 января 2023 года. В новогодние праздники на ней побывали более 15 тысяч человек.